Красноярцам объяснили, как выбрать качественное молоко и растительные аналоги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молочные продукты остаются важным источником белка, витаминов и кальция, однако их польза напрямую зависит от качества. О том, как выбрать безопасное и натуральное молоко, рассказали специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В лабораториях продукцию проверяют по целому комплексу показателей — от микробиологии до содержания вредных веществ. Исследуют наличие бактерий, антибиотиков, токсичных элементов и других примесей. Только после этого продукт допускается к реализации.
Качественное молоко имеет однородную консистенцию, белый или слегка кремовый цвет и нейтральный запах без посторонних примесей. Покупать его рекомендуют в магазинах, где соблюдаются условия хранения. При этом важно обращать внимание на состав: в нем не должно быть растительных жиров, стабилизаторов и консервантов.
Срок годности — один из ключевых ориентиров. Натуральное молоко хранится недолго, как правило, до недели. Пастеризованное подходит для быстрого потребления, а ультрапастеризованное — для более длительного хранения.
Отдельно специалисты обращают внимание на растительные напитки, которые часто называют «молоком». Они изготавливаются из орехов, злаков или бобовых и подходят людям с непереносимостью лактозы. Однако по содержанию белка и кальция такие продукты уступают натуральному молоку, поэтому при выборе важно учитывать состав и не выбирать подслащенные варианты.
По данным лаборатории, в первом квартале года было исследовано 80 образцов молочной продукции. В части из них выявлены нарушения по качеству и микробиологическим показателям, что может быть связано с нарушениями при производстве или хранении.
Специалисты советуют ориентироваться на внешний вид, вкус и запах продукта, а при любых сомнениях — не употреблять его.