В Хабаровском крае жителя осудили за хранение крупной партии марихуаны

В Нанайском районе Хабаровского края суд вынес приговор 45-летнему жителю села Найхин по делу о незаконном хранении наркотических средств — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, в феврале сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину на территории его частного домовладения. При обыске был обнаружен чёрный полимерный пакет с высушенной марихуаной общей массой более 170 граммов, что относится к крупному размеру.
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю неподалёку от дома, высушил её и хранил для личного употребления.
Суд признал его виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.