Заметно отличается от других преступников: как выглядит типичный российский коррупционер

Генпрокуратура составила подробный криминологический портрет типичного российского коррупционера. В 2025 году им стал женатый мужчина средних лет с высшим образованием. Об этом сообщает Радио РБК.
Коррупционеры, отметили в ведомстве, заметно отличаются от других преступников. Почти половина из числа фигурантов коррупционных дел имеет постоянный источник дохода. Тогда как все остальные преступники постоянно не работают. 49,8% коррупционеров — наёмные работники, ещё около 13% — предприниматели и индивидуальные предприниматели.
Другая особенность коррупционеров — действия в составе группы, в одиночку они действуют крайне редко. Кроме того, выявлена закономерность: на рецидив эти преступники почти не идут, а, например, взяткополучатели вообще почти не встречаются.
Кроме того, типичные коррупционеры, как правило, это ранее не судимые мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, имеющие высшее образование, состоящие в браке и совершившие преступление по месту постоянного проживания.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин предупредил чиновников, что скрывать украденные деньги бессмысленно. Для выявления попыток скрыть или легализовать незаконно нажитые средства сегодня применяется широкий набор современных методов.
До этого в России предложили запретить условные наказания за взятки и лишить уже осужденных коррупционеров права на досрочное освобождение (УДО).