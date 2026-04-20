Пассажирский автобус № 89 врезался в световую опору в Хабаровске

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Хабаровска устанавливают обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, в которой пострадали люди. ДТП произошло в дневное время на улице Монтажной. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно оперативным данным Госавтоинспекции, водитель маршрутного автобуса «Реал» потерял управление и совершил столкновение со столбом освещения. В момент удара в салоне находились люди. В результате происшествия за медицинской помощью обратились пассажиры, включая подростка 2009 года рождения.

В настоящее время на месте наезда дежурят экипажи ДПС. Проводится проверка, направленная на выяснение причин, по которым водитель не справился с управлением транспортным средством на данном участке дороги. Информация о тяжести травм пострадавших уточняется.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru