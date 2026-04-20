В Башкирии остановили автомобиль с подложными госномерами

Накануне на одной из улиц Бирска сотрудники госавтоинспекции остановили «ВАЗ-2105». Выяснилось, что госномера принадлежат другой машине. Таким образом, был выявлен факт управления автомобилем с заведомо поддельными номерными знаками.
За рулём транспортного средства находился 45-летний местный житель. При проверке документов он пояснил, что никогда не получал водительского удостоверения.
По данным ГАИ РБ, в отношении мужчины составили ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе:
за управление транспортным средством без права управления, за управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, за повторное управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке.
