Жители Ростовской области 22 апреля увидят метеорный поток Лириды. Его максимум придётся на ночь с 22 на 23 апреля. Об этом rostov.aif.ru рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин.
«Поток относится к средним по интенсивности: в период максимума ожидается от 15 до 25 метеоров в час. Однако стоит учитывать, что прогнозы активности метеорных потоков всегда носят вероятностный характер — реальные показатели могут существенно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону», — пояснил астроном Дёмин.
История Лирид знает как периоды необычной активности, так и годы «затишья». В 1803, 1922 и 1982 годах фиксировались мощные всплески, когда количество метеоров превышало 100 в час. В то же время бывали годы, когда поток проявлял себя крайне скромно — всего 3−5 метеоров в час.
Как пояснил rostov.aif.ru Николай Дёмин, в 2026 году максимум потока совпадёт с периодом новолуния, что обеспечит отличные условия для наблюдений: тёмное небо без лунного света позволит заметить даже слабые метеоры. Радиант Лирид расположен в созвездии Лиры, поэтому наилучшее время для наблюдений наступает во второй половине ночи, когда созвездие поднимается над северо-восточным горизонтом.
Лириды по праву считаются одним из древнейших известных метеорных потоков. Их наблюдают уже более 2500 лет, а упоминания об «апрельских звездопадах» сохранились в античных хрониках и древнекитайских летописях.