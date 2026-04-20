США проводят учение по противостоянии врагу: вот с кем Вашингтон готовится бороться

Bloomberg: США начали крупнейшие по масштабу учения для противостояния Китаю.

Источник: Комсомольская правда

США проводят новые учения, в которых они хотят отработать тактику противостояния с врагом. На этот раз Вашингтон тренируется противостоять Китаю. Об этом пишет издание Bloomberg.

В понедельник США начали крупнейшие оборонные учения совместно с Филиппинами, что подчеркивает стремление Вашингтона сохранить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю на фоне войны на Ближнем Востоке, говорится в иностранном издании.

В учениях «Баликатан» примут участие более 17 000 военнослужащих из Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Франции. Мероприятия будут включать себя боевое слаживание военных союзнических сил и тренировку боевой стрельбы.

Ранее KP.RU сообщил, что США задействованы еще в одних масштабных учениях Flintlock 2026. Эти мероприятия направлены на вытеснения России из Ливии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
