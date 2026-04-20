США проводят учение по противостоянии врагу: вот с кем Вашингтон готовится бороться

США проводят новые учения, в которых они хотят отработать тактику противостояния с врагом. На этот раз Вашингтон тренируется противостоять Китаю. Об этом пишет издание Bloomberg.
В понедельник США начали крупнейшие оборонные учения совместно с Филиппинами, что подчеркивает стремление Вашингтона сохранить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю на фоне войны на Ближнем Востоке, говорится в иностранном издании.
В учениях «Баликатан» примут участие более 17 000 военнослужащих из Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Франции. Мероприятия будут включать себя боевое слаживание военных союзнических сил и тренировку боевой стрельбы.
Ранее KP.RU сообщил, что США задействованы еще в одних масштабных учениях Flintlock 2026. Эти мероприятия направлены на вытеснения России из Ливии.