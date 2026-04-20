В Крыму приняли манифест местной кухни

«Мы провели интересную работу. Это первый большой проект совместно с правительством Республики Крым, с бизнесом, промышленниками, производителями и с рестораторами. Мы разработали и подписали инструкцию, как мы будем двигаться по формированию, развитию нашей гастрономической карты республики и формировать крымское меню», — рассказал спикер.
Основным пунктом документа, по словам ресторатора, является то, что в меню будут использоваться исключительно крымские локальные продукты.
«В Крыму растет практически все, и все со своим уникальным оттенком. Устрицы имеют у нас своеобразные вкусовые качества, потому что Черное море менее соленое, чем другие моря. И, конечно же, многовековые традиции. Крым многонациональный регион, где традиции создавались веками, передавались семьями из поколения в поколение. И мы собрались и решили все это объединить и создать на этом правила разработки меню», — поделился гость студии.
По его информации, уже есть пилотные проекты.
«С первого мая в первой десятке рестораторов мы запускаем уже крымское меню. У нас будут дни и “шведской линии” на завтраки, где конкретно для туристов мы будем показывать, что в этот день у нас абсолютно на 100% все состоит из крымских продуктов», — рассказал собеседник.
Он добавил, что проект в целом реализуется в рамках федерального проекта под эгидой агентства стратегических инициатив «Проеду по России».
«Формируется гастрономическая карта России, и Крым является одним из флагманов данного проекта. И цель нашего региона как раз поднять гастрономию на тот уровень, который сможет стать самостоятельной точкой роста туристической привлекательности», — пояснил эксперт.
Сейчас, уточнил он, вместе с крымским меню разрабатывается и гастрономическая карта дорог Крыма.
«Мы проводим несколько раз в год различные фестивали, к лету стартует еще ряд проектов. Мы также способствуем увеличению туристического потока в межсезонье — надо развивать туризм в этот период. И гастрономия — один из драйверов развития туротрасли», — уверен специалист.