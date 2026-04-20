Трансфузиолог развеял популярный миф о переливании крови

Вокруг переливания крови до сих пор ходит немало мифов.

Один из самых живучих: вместе с донорской кровью к человеку переходят чужие привычки, черты характера и даже воспоминания. Эти байки развеял в разговоре с Life.ru трансфузиолог Станислав Работинский.

В Сети можно найти истории на любой вкус — кому-то после процедуры вдруг захотелось пива, другой начал видеть необычные сны, а третий и вовсе неожиданно сел за пианино.

«С точки зрения доказательной медицины это домыслы. Клетки крови и плазма не связаны с личностью, привычками или характером донора», — заявил специалист.

По его словам, даже теория о генетической обусловленности черт личности не имеет серьёзной доказательной базы. В эритроцитах, которые переливают чаще всего, попросту нет ДНК — это клетки без ядра.

Он подчеркнул, что одного донора хватает, чтобы помочь сразу нескольким пациентам. Если бы описанная «связь» в самом деле существовала, она неизбежно объединила бы всех этих людей. Однако ни одного подобного случая медики так и не зафиксировали.

