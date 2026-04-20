В Волгоградской области отменили пятичасовую беспилотную опасность

Жителям региона больше не угрожает опасность БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

20 апреля в Волгоградской области отменили беспилотную опасность, которая длилась несколько часов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на рассылку МЧС России, которая начала приходить гражданам через СМС и специальное ведомственное приложение уже с шести утра.

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области после полуночи. Причиной стала угроза дронов с территорий соседних регионов. В общей сложности этот режим действовал на протяжении пяти часов. Важно отметить, что аэропорт Волгограда все это время работал в штатном режиме.

