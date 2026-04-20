Более десятка госслужащих в России за неделю получили сроки за коррупцию

Список задержаний, арестов и приговоров за коррупционные преступления на минувшей неделе пополнился новыми именами государственных служащих и нечистых на руку предпринимателей. «РГ» представляет наиболее резонансные случаи.

Регионы.

Экс-начальник Департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров арестован по обвинению в растрате и присвоении средств. Подробности по его делу не раскрываются.

Роберт Фидаров. Фото: fidarov70/vk.com.

Президент Нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова обвиняется в нарушении антикоррупционных ограничений. По версии обвинения, она содействовала своему бывшему супругу, экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, в сокрытии незаконно приобретенных активов, оформляя сделки по фальшивым паспортам. Прокуратура требует обратить в доход государства принадлежащее ей имущество.

Муниципалитеты.

Бывший замглавы администрации Сочи Евгений Горобец отправлен в СИЗО по обвинению получении взятки в 10,7 млн рублей за выделение земли местному жителю. Фигуранта задержали при получении денег.

Евгений Горобец. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суд направлено дело о взятке, мошенничестве и превышении полномочий в отношении бывшего главы подмосковного Серпухова Сергея Никитенко. Судить вместе с ним будут его замов и директора комбината благоустройства. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 35 млн рублей.

Сын адвоката Павла Астахова Антон арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. До этого он уже имел проблемы с законом — в 2022 году получил 3,5 года за мошенничество, и отбыл срок.

Силовые структуры.

Заместители руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Сергей Хренов и Евгений Клименко отправлены в СИЗО. Они проходят по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов на начавшемся процессе по второму уголовному делу обвиняется в получении взяток на 1,3 млрд рублей в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани. Иванов уже отбывает 13-летний срок, большая часть его имущества обращена в доход государства. Слушания идут в закрытом режиме.

Тимур Иванов. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости.

Сотрудника отдела Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Николая Жабина обвинили в хищении. По версии следствия, в 2023—2024 гг. он составлял поддельные ипотечные договоры от имени родственников погибших военнослужащих, а полученные деньги похищал. Имущество фигуранта арестовано.

Судьи.

Заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. За 3 млн рублей она должна была вынести приговор, не связанный с лишением свободы.

Судью Мосгорсуда в отставке Дмитрия Гришина обвинили в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Год назад он ехал с превышением скорости по трассе М-8 «Холмогоры», при обгоне выехал на встречку и стал виновником аварии. При этом водитель попавшей в аварию машины и его супруга получили серьезные травмы.

Возбуждены уголовные дела против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга — председателя Смольнинского райсуда Валерия Тарасова и судьи того же суда Каринэ Голиковой. По мнению сотрудников СКР, в 2024—2025 гг. Голикова получила 2,5 млн рублей за удовлетворение иска о взыскании 300 млн руб. с одной из организаций, а Тарасов — 500 тыс. рублей за посредничество.

Бизнес-структуры.

Арестованы активы и счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и других фигурантов на 6,7 млрд рублей, из которых, по предварительным оценкам, Мошковичу принадлежит имущество на 3 млрд рублей. Фигурантов подозревают в приобретении обманным путем активов на 47 млрд рублей.

Вадим Мошкович. Фото: Станислав Красильников/РИА Новости.

Бывший гендиректор Института космических технологий Сибирского отделения РАН — основного производителя спутников связи — Николай Тестоедов отправлен под домашний арест. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший заместитель гендиректора Магнитогорского металлургического комбината Павел Кравченко задержан по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, полученные в результате подкупа материалы он использовал для строительства дома в курортной зоне озера Банного.

Начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая обвинили в получении взяток на сумму, превышающую 50 млн рублей. По версии следствия, в течение года он регулярно получал деньги от представителя компании по строительству ж/д путей за общее покровительство и совершение незаконных действий в свою пользу.

Конфискации.

Обращены в доход государства имущество и денежные средства бывшего руководителя Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомеда Каитова в размере 270 млн рублей. Обвинение доказало, что в 2024 году он передал из активов холдинга третьему лицу 81 трансформаторную подстанцию в городе Хасавюрте и 363 единицы оборудования рыночной стоимостью 250 млн рублей.

Суд признал законным решение об изъятии активов бывшего мэра Сочи и его жены — Алексея и Янины Копайгородских. В доход государства обращено имущество общей стоимостью 1,6 млрд рублей — более 50 объектов недвижимости и 15 земельных участков, 10 автомобилей, предметы роскоши стоимостью 108 млн рублей, а также 84 млн рублей, 40 тыс. долларов наличными и 215 млн рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества.

Алексей Копайгородский. Фото: Пресс-служба Мещанского суда/РИА Новости.

За совмещение работы в таможне с ведением бизнеса Генпрокуратура потребовала изъять имущество на 500 млн рублей у бывшего главы Московской областной таможни Вячеслава Романовского, до этого возглавлявшего Карачаево-Черкесскую, Ставропольскую, Воронежскую и Смоленскую таможни. В иске перечислены 56 объектов, в т.ч. жилые и нежилые помещения, земельные участки, два фитнес-центра, целый парк дорогих автомобилей, а также наличность — 60 млн рублей. При этом с 2000 по 2025 год фигурант и его супруга задекларировали доход лишь в 39 млн рублей.

Как сообщил 15 апреля Генпрокурор РФ Александр Гуцан, за 2025 год по искам прокуроров в доход государства обращены активы на общую сумму 2,5 трлн рублей. В их числе — 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры и др.

Приговоры.

14 лет строгого режима и штраф в 543 млн рублей получил бывший замначальника управления Главкомата внутренних войск МВД (позже преобразованы в Росгвардию) Игорь Долгих. Обвинение доказало получение им от застройщика нескольких квартир за принятие работ низкого качества, а также взятки в особо крупном размере.

К 14 годам общего режима и штрафу 2 млрд рублей приговорен бывший депутат Госдумы и экс-гендиректор компании «Завод Исеть» Малик Гайсин. Обвинение доказало, что он выводил деньги завода с помощью фиктивных договоров, ущерб превысил 385 млн рублей, что затронуло интересы государства (предприятие входит в Госкомпанию «Ростех»). Ранее были конфискованы его активы на 3 млрд рублей.

Малик Гайсин. Фото: Размик Закарян/URA.RU/ТАСС.

12,5 года строгого режима дали бывшему и.о. главврача больницы № 5 Сочи Геннадию Кормилицыну за мошенничество и получение взяток в особо крупном размере. Его зам Григорий Пискунов осужден на 8 лет и 6 месяцев. Обвинение доказало, что оба систематически присваивали премии подчиненных, а также неоднократно получали взятки от предпринимателей за заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Фигурантам назначен штраф в размере полученных взяток — по 2,7 млн рублей.

10 лет строгого режима получил бывший сенатор Дмитрий Савельев за подготовку убийства делового партнера. Его задержали в августе 2024 года при выходе из здания Совета Федерации. У осужденного отобрали три награды, включая орден Александра Невского, но оставили две медали «За отвагу», которыми он был награжден за службу в Афганистане.

К 10 годам строгого режима и штрафу в 60 млн рублей суд приговорил заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Мамчура. Он признан виновным в получении особо крупной взятки в 20 млн рублей. Приговор вынесен заочно, т.к. фигурант скрылся, предположительно на Украине.

9 лет строгого режима получил бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински за применение насилия в отношении представителя власти. Его сын Мутвалы Шыхлински приговорен к восьми годам общего режима. По версии следствия, когда правоохранители в ходе операции по задержанию главы диаспоры стали вытаскивать того из машины, сидевший за рулем Шыхлински-младший резко сдал назад и сбил сотрудника ФСБ. До этого Шыхлински-старшему назначили 22 года по другому делу — об убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2010 гг. Совокупный приговор ему составил 24 года.

Шахин Шыхлински. Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС.

7 лет дали бывшему главе правления Финпромбанка Сергею Спиридонову по уголовному делу об особо крупной растрате на сумму 3 млрд рублей. Один его подельник получил условный срок, двое других освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Дело было возбуждено в 2017 году.

6 лет строгого режима со штрафом в 32 млн рублей получил бывший руководитель филиала Музейно-храмового комплекса Минобороны России в Кронштадте Евгений Григорькин. Он признан виновным в получении двух взяток в 15 и 4,8 млн рублей за сдачу в аренду земель Минобороны. Сумму взяток суд конфисковал в доход государства.

5 лет в колонии строгого режима получил бывший заместитель начальника Московской таможни Сергей Цуканов. Он осужден за получение взятки в 500 тыс. рублей от фирмы, которую таможня проверяла.

Сергей Цуканов. Фото: Пресс-служба Пресненского суда/РИА Новости.

5 лет общего режима и штраф 500 тыс. рублей дали гендиректору ООО «Лидер77» Ишхану Тамояну за хищение древесины в зоне СВО. Обвинение доказало, что фирма фигуранта, занимаясь перевозкой пиломатериалов в зону спецоперации, путем фальсификации документов доставила военнослужащим древесины вдвое меньше заявленного. Нанесенный ущерб превысил 32 млн рублей.

4,5 года колонии получила бывший заместитель начальника таможни в Шереметьево Юлия Башкатова за освобождение от таможенных платежей одной из фирм, возившей грузы. Ее лишили звания подполковника таможенной службы и госнаграды.

К 4 годам колонии строгого режима приговорен бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Новосибирску Андрей Хомин. Его уличили в крышевании сети подпольных казино. У него также конфисковали сумму взятки −16,6 млн рублей.

4 года общего режима и 14,3 млн рублей штрафа получил бывший заместитель гендиректора Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Павел Носик. Как доказало обвинение, ущерб от завышения им стоимости металлоизделий для Минобороны РФ превысил 14 млн рублей.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше