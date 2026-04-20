Более десятка госслужащих в России за неделю получили сроки за коррупцию

9 лет строгого режима получил бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински за применение насилия в отношении представителя власти. Его сын Мутвалы Шыхлински приговорен к восьми годам общего режима. По версии следствия, когда правоохранители в ходе операции по задержанию главы диаспоры стали вытаскивать того из машины, сидевший за рулем Шыхлински-младший резко сдал назад и сбил сотрудника ФСБ. До этого Шыхлински-старшему назначили 22 года по другому делу — об убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2010 гг. Совокупный приговор ему составил 24 года.