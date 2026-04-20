Более десятка госслужащих в России за неделю получили сроки за коррупцию

Список задержаний, арестов и приговоров за коррупционные преступления на минувшей неделе пополнился новыми именами государственных служащих и нечистых на руку предпринимателей. «РГ» представляет наиболее резонансные случаи.
Регионы.
Экс-начальник Департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров арестован по обвинению в растрате и присвоении средств. Подробности по его делу не раскрываются.
Президент Нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова обвиняется в нарушении антикоррупционных ограничений. По версии обвинения, она содействовала своему бывшему супругу, экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, в сокрытии незаконно приобретенных активов, оформляя сделки по фальшивым паспортам. Прокуратура требует обратить в доход государства принадлежащее ей имущество.
Муниципалитеты.
Бывший замглавы администрации Сочи Евгений Горобец отправлен в СИЗО по обвинению получении взятки в 10,7 млн рублей за выделение земли местному жителю. Фигуранта задержали при получении денег.
В суд направлено дело о взятке, мошенничестве и превышении полномочий в отношении бывшего главы подмосковного Серпухова Сергея Никитенко. Судить вместе с ним будут его замов и директора комбината благоустройства. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 35 млн рублей.
Сын адвоката Павла Астахова Антон арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. До этого он уже имел проблемы с законом — в 2022 году получил 3,5 года за мошенничество, и отбыл срок.
Силовые структуры.
Заместители руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Сергей Хренов и Евгений Клименко отправлены в СИЗО. Они проходят по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов на начавшемся процессе по второму уголовному делу обвиняется в получении взяток на 1,3 млрд рублей в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани. Иванов уже отбывает 13-летний срок, большая часть его имущества обращена в доход государства. Слушания идут в закрытом режиме.
Сотрудника отдела Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Николая Жабина обвинили в хищении. По версии следствия, в 2023—2024 гг. он составлял поддельные ипотечные договоры от имени родственников погибших военнослужащих, а полученные деньги похищал. Имущество фигуранта арестовано.
Судьи.
Заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. За 3 млн рублей она должна была вынести приговор, не связанный с лишением свободы.
Судью Мосгорсуда в отставке Дмитрия Гришина обвинили в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Год назад он ехал с превышением скорости по трассе М-8 «Холмогоры», при обгоне выехал на встречку и стал виновником аварии. При этом водитель попавшей в аварию машины и его супруга получили серьезные травмы.
Возбуждены уголовные дела против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга — председателя Смольнинского райсуда Валерия Тарасова и судьи того же суда Каринэ Голиковой. По мнению сотрудников СКР, в 2024—2025 гг. Голикова получила 2,5 млн рублей за удовлетворение иска о взыскании 300 млн руб. с одной из организаций, а Тарасов — 500 тыс. рублей за посредничество.
Бизнес-структуры.
Арестованы активы и счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и других фигурантов на 6,7 млрд рублей, из которых, по предварительным оценкам, Мошковичу принадлежит имущество на 3 млрд рублей. Фигурантов подозревают в приобретении обманным путем активов на 47 млрд рублей.
Бывший гендиректор Института космических технологий Сибирского отделения РАН — основного производителя спутников связи — Николай Тестоедов отправлен под домашний арест. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Бывший заместитель гендиректора Магнитогорского металлургического комбината Павел Кравченко задержан по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, полученные в результате подкупа материалы он использовал для строительства дома в курортной зоне озера Банного.
Начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая обвинили в получении взяток на сумму, превышающую 50 млн рублей. По версии следствия, в течение года он регулярно получал деньги от представителя компании по строительству ж/д путей за общее покровительство и совершение незаконных действий в свою пользу.
Конфискации.
Обращены в доход государства имущество и денежные средства бывшего руководителя Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомеда Каитова в размере 270 млн рублей. Обвинение доказало, что в 2024 году он передал из активов холдинга третьему лицу 81 трансформаторную подстанцию в городе Хасавюрте и 363 единицы оборудования рыночной стоимостью 250 млн рублей.
Суд признал законным решение об изъятии активов бывшего мэра Сочи и его жены — Алексея и Янины Копайгородских. В доход государства обращено имущество общей стоимостью 1,6 млрд рублей — более 50 объектов недвижимости и 15 земельных участков, 10 автомобилей, предметы роскоши стоимостью 108 млн рублей, а также 84 млн рублей, 40 тыс. долларов наличными и 215 млн рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества.
За совмещение работы в таможне с ведением бизнеса Генпрокуратура потребовала изъять имущество на 500 млн рублей у бывшего главы Московской областной таможни Вячеслава Романовского, до этого возглавлявшего Карачаево-Черкесскую, Ставропольскую, Воронежскую и Смоленскую таможни. В иске перечислены 56 объектов, в т.ч. жилые и нежилые помещения, земельные участки, два фитнес-центра, целый парк дорогих автомобилей, а также наличность — 60 млн рублей. При этом с 2000 по 2025 год фигурант и его супруга задекларировали доход лишь в 39 млн рублей.
Как сообщил 15 апреля Генпрокурор РФ Александр Гуцан, за 2025 год по искам прокуроров в доход государства обращены активы на общую сумму 2,5 трлн рублей. В их числе — 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры и др.
Приговоры.
14 лет строгого режима и штраф в 543 млн рублей получил бывший замначальника управления Главкомата внутренних войск МВД (позже преобразованы в Росгвардию) Игорь Долгих. Обвинение доказало получение им от застройщика нескольких квартир за принятие работ низкого качества, а также взятки в особо крупном размере.
К 14 годам общего режима и штрафу 2 млрд рублей приговорен бывший депутат Госдумы и экс-гендиректор компании «Завод Исеть» Малик Гайсин. Обвинение доказало, что он выводил деньги завода с помощью фиктивных договоров, ущерб превысил 385 млн рублей, что затронуло интересы государства (предприятие входит в Госкомпанию «Ростех»). Ранее были конфискованы его активы на 3 млрд рублей.
12,5 года строгого режима дали бывшему и.о. главврача больницы № 5 Сочи Геннадию Кормилицыну за мошенничество и получение взяток в особо крупном размере. Его зам Григорий Пискунов осужден на 8 лет и 6 месяцев. Обвинение доказало, что оба систематически присваивали премии подчиненных, а также неоднократно получали взятки от предпринимателей за заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Фигурантам назначен штраф в размере полученных взяток — по 2,7 млн рублей.
10 лет строгого режима получил бывший сенатор Дмитрий Савельев за подготовку убийства делового партнера. Его задержали в августе 2024 года при выходе из здания Совета Федерации. У осужденного отобрали три награды, включая орден Александра Невского, но оставили две медали «За отвагу», которыми он был награжден за службу в Афганистане.
К 10 годам строгого режима и штрафу в 60 млн рублей суд приговорил заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Мамчура. Он признан виновным в получении особо крупной взятки в 20 млн рублей. Приговор вынесен заочно, т.к. фигурант скрылся, предположительно на Украине.
9 лет строгого режима получил бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински за применение насилия в отношении представителя власти. Его сын Мутвалы Шыхлински приговорен к восьми годам общего режима. По версии следствия, когда правоохранители в ходе операции по задержанию главы диаспоры стали вытаскивать того из машины, сидевший за рулем Шыхлински-младший резко сдал назад и сбил сотрудника ФСБ. До этого Шыхлински-старшему назначили 22 года по другому делу — об убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2010 гг. Совокупный приговор ему составил 24 года.
7 лет дали бывшему главе правления Финпромбанка Сергею Спиридонову по уголовному делу об особо крупной растрате на сумму 3 млрд рублей. Один его подельник получил условный срок, двое других освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Дело было возбуждено в 2017 году.
6 лет строгого режима со штрафом в 32 млн рублей получил бывший руководитель филиала Музейно-храмового комплекса Минобороны России в Кронштадте Евгений Григорькин. Он признан виновным в получении двух взяток в 15 и 4,8 млн рублей за сдачу в аренду земель Минобороны. Сумму взяток суд конфисковал в доход государства.
5 лет в колонии строгого режима получил бывший заместитель начальника Московской таможни Сергей Цуканов. Он осужден за получение взятки в 500 тыс. рублей от фирмы, которую таможня проверяла.
5 лет общего режима и штраф 500 тыс. рублей дали гендиректору ООО «Лидер77» Ишхану Тамояну за хищение древесины в зоне СВО. Обвинение доказало, что фирма фигуранта, занимаясь перевозкой пиломатериалов в зону спецоперации, путем фальсификации документов доставила военнослужащим древесины вдвое меньше заявленного. Нанесенный ущерб превысил 32 млн рублей.
4,5 года колонии получила бывший заместитель начальника таможни в Шереметьево Юлия Башкатова за освобождение от таможенных платежей одной из фирм, возившей грузы. Ее лишили звания подполковника таможенной службы и госнаграды.
К 4 годам колонии строгого режима приговорен бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Новосибирску Андрей Хомин. Его уличили в крышевании сети подпольных казино. У него также конфисковали сумму взятки −16,6 млн рублей.
4 года общего режима и 14,3 млн рублей штрафа получил бывший заместитель гендиректора Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Павел Носик. Как доказало обвинение, ущерб от завышения им стоимости металлоизделий для Минобороны РФ превысил 14 млн рублей.