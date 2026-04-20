Красноярский «Енисей» обыграл волейболистов из Новокуйбышевска

Волейбольный «Енисей» одержал победу над командой «Нова» из Новокуйбышевска в первом матче третьего раунда Кубка России. Встреча прошла на домашней площадке и завершилась со счетом 3:0. Красноярцы взяли первую партию, преодолев серьезное сопротивление уральцев, — 27:25. Второй сет не без труда взяли уже гости — 26:24. После этого красноярцы вновь вышли вперед — 28:26, а затем уверенно победили в четвертом сете — 25:14, — прокомментировали итоги матча в пресс-службе министерства спорта Красноярского края. Среди красноярских спортсменов отличился диагональный Виталий Фетцов, который принес команде 18 очков. Напомним, что Красноярск впервые примет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа. Турнир пройдет в кластере «Радуга» и многофункциональном комплексе СФУ.