Массовое вымирание пчел поставило под угрозу безопасность человечества

Глобальная продовольственная безопасность человечества оказалась в зоне повышенного риска из-за чрезвычайно быстрого сокращения численности пчел на Земле.
Только в Красноярском крае за последнюю пятилетку погибли десятки миллионов пчел. Их массовое вымирание зафиксировано в Дзержинском, Емельяновском, Балахтинском и Боготольском районах.
Подобная картина наблюдается в Новосибирской и Томской областях, в других регионах Сибири, да и всей России. «Ситуация крайне тревожна и отражает общемировой кризис», — полагает директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.
Вымирание пчел связано с несколькими факторами, но главная причина — нарушения правил обработки полей ядохимикатами. В первую очередь, системными инсектицидами особого класса опасности — неоникотиноидами, проникающими в ткани растений, в нектар и пыльцу, которым питаются пчелы.
Даже мизерные дозы таких ядов сказываются на нервной системе насекомых. Они теряют ориентацию и не могут добывать корм. При этом подавляется иммунная система пчел, они становятся уязвимы перед болезнями. Вымиранию подвержены гигантские пчелиные семьи, целые колонии, рассказали в СФУ.
Между тем считается, что пчелы опыляют примерно три четверти мировых сельскохозяйственных культур. Без этих насекомых не будет не только меда, не будет урожая.
По сведениям ООН, пчелы вымирают в восемь раз быстрее, нежели другие существа. Необходимо срочное принятие жестких мер. В частности — для контроля использования инсектицидов. «Нужно изменить практику их применения», — цитирует Шарафутдинова ТАСС.
Согласно данным агентства, сохранение смертности пчел на высоком уровне (более 20 процентов популяции ежегодно) приведет к их исчезновению уже к 2035 году. После этого не станет ни опыляемых растений, ни травоядных животных.