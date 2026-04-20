На рабочей неделе с 20 апреля воронежцев ожидает мокрый снег с дождем

Воронежцам на рабочей неделе пока не стоит ждать тепла. Несмотря на конец апреля, погода все еще будет капризничать — по данным Воронежского гидрометцентра, жителей региона ожидают ночные заморозки и даже снег, а днем отметка термометра не поднимется выше 12 градусов.
В частности, сегодня, 20 апреля, в Воронеже облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем до 6−8° тепла. Во вторник, 21 апреля, погода будет такой же: ночью — заморозки до −1 и небольшой снег с дождем, днем — до +8 градусов.
В среду, 22 апреля, днем дождь и до +9. В четверг, 23 апреля, днем облачно и до +12 тепла.