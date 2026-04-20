В северных районах Хабаровского края завтра прогнозируют снег и метель

В северных районах Хабаровского края 21 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий — сообщает ГУ МЧС России по региону.
По данным синоптиков, в Тугуро-Чумиканском, Николаевском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами — очень сильные. Ожидается метель, а также усиление ветра: в долинах рек порывы до 15−20 м/с, на побережье — до 23−28 м/с. На дорогах прогнозируются гололёдные явления.
Спасатели предупреждают, что непогода может привести к авариям на объектах энергетики и ЖКХ, отключениям электроэнергии, обрывам проводов и затруднениям в движении транспорта. Также возможны перебои в работе междугородних автобусов и грузового транспорта.
Кроме того, повышаются риски происшествий на водоёмах и в акваториях из-за ухудшения условий судоходства.
МЧС рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, соблюдать осторожность на дорогах и не оставлять автомобили рядом с слабо закреплёнными конструкциями. Туристам советуют переждать непогоду в населённых пунктах или на базах отдыха.
Телефон экстренных служб — 112.