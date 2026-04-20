В северных районах Хабаровского края завтра прогнозируют снег и метель

По данным синоптиков, в Тугуро-Чумиканском, Николаевском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами — очень сильные. Ожидается метель, а также усиление ветра: в долинах рек порывы до 15−20 м/с, на побережье — до 23−28 м/с. На дорогах прогнозируются гололёдные явления.