Жители Новосибирской области выберут объекты благоустройства

Как отметил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров, в этом году на голосование вынесли 81 объект в 24 городах и районных центрах. Всего до 2030 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить 637 общественных пространств.