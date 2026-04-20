Жители Новосибирской области выберут объекты благоустройства

Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с 21 апреля стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства. Жители региона смогут выбрать территории, которые обновят в следующем году. Об этом сообщили в правительстве области.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров, в этом году на голосование вынесли 81 объект в 24 городах и районных центрах. Всего до 2030 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить 637 общественных пространств.

Губернатор Андрей Травников поручил муниципалитетам активнее информировать жителей о голосовании.

— Участников становится больше, конкуренция растет. Это подтверждает, что инструмент действительно работает и дает возможность преобразить города и поселки, — подчеркнул глава региона.

Голосование продлится до 12 июня. Победившие объекты включат в план благоустройства на следующий год.