Пострадавшая от укусов собаки в Лысьве получит 500 тысяч рублей компенсации

В августе прошлого года в сквере «30 Лет ВЛКСМ» в Лысьве собака без намордника напала на местную жительницу. Женщина получила открытый перелом предплечья со смещением, скальпированную рану головы и множество ушибов. После нападения собаки пострадавшая не смогла полностью восстановиться: у женщины не функционирует правая рука, мучают головные боли, а также нужен продолжительный приём лекарств.