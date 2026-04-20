Пострадавшая от укусов собаки в Лысьве получит 500 тысяч рублей компенсации

Суд обязал хозяев агрессивного животного возместить женщине моральный ущерб.

Источник: Комсомольская правда

Лысьвенский городской суд обязал владельцев собаки, напавшей на местную жительницу, выплатить пострадавшей полмиллиона рублей моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс службе Пермского краевого суда.

В августе прошлого года в сквере «30 Лет ВЛКСМ» в Лысьве собака без намордника напала на местную жительницу. Женщина получила открытый перелом предплечья со смещением, скальпированную рану головы и множество ушибов. После нападения собаки пострадавшая не смогла полностью восстановиться: у женщины не функционирует правая рука, мучают головные боли, а также нужен продолжительный приём лекарств.

Владельцами агрессивного животного оказались жители Лысьвы — мужчина и его сожительница. Они не следили за питомцем и нарушили правила выгула, что привело к нападению. При назначении компенсации суд учёл тяжесть травм, степень физических и моральных страданий женщины, её возраст и имущественное положение сторон.

В краевом суде уточнили, что помимо основной компенсации с каждого из хозяев собаки взыщут государственную пошлину в размере 1500 рублей, которая поступит в местный бюджет. Решение пока не вступило в законную силу.