Пострадавшая от укусов собаки в Лысьве получит 500 тысяч рублей компенсации

Лысьвенский городской суд обязал владельцев собаки, напавшей на местную жительницу, выплатить пострадавшей полмиллиона рублей моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс службе Пермского краевого суда.
В августе прошлого года в сквере «30 Лет ВЛКСМ» в Лысьве собака без намордника напала на местную жительницу. Женщина получила открытый перелом предплечья со смещением, скальпированную рану головы и множество ушибов. После нападения собаки пострадавшая не смогла полностью восстановиться: у женщины не функционирует правая рука, мучают головные боли, а также нужен продолжительный приём лекарств.
Владельцами агрессивного животного оказались жители Лысьвы — мужчина и его сожительница. Они не следили за питомцем и нарушили правила выгула, что привело к нападению. При назначении компенсации суд учёл тяжесть травм, степень физических и моральных страданий женщины, её возраст и имущественное положение сторон.
В краевом суде уточнили, что помимо основной компенсации с каждого из хозяев собаки взыщут государственную пошлину в размере 1500 рублей, которая поступит в местный бюджет. Решение пока не вступило в законную силу.