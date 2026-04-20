Как будем отдыхать и работать на майские праздники в Башкирии

В этом году Праздник весны и труда 1 Мая выпадает на пятницу.
Таким образом, сотрудники, у которых классическая «пятидневка», отдыхают 1, 2 и 3 мая, у кого «шестидневка» — 1 и 3 мая.
Важный момент для всех: последний рабочий день апреля, 30-е, будет коротким. Независимо от графика, вы можете уйти с работы на один час раньше, сообщили в ведомстве.
При предоставлении отпуска в число календарных дней не включается только 1 мая, то есть отпуск продлевается на один день.
Также в Гострудинспекции напомнили, что для работников, которые будут работать 1 мая, предусмотрена оплата труда в двойном размере. Если вас просят выйти на работу в ваш выходной, необходимо ваше письменное согласие. За трудодень положена двойная оплата или другой день отдыха по вашему выбору.
Следующие майские выходные ожидаются с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник) по случаю Дня Победы. Кроме того, нерабочим праздничным днем объявлено 27 мая — в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.
Ранее сообщалось, что в этом году «майские каникулы» станут самыми короткими за последние восемь лет.