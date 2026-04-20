Как будем отдыхать и работать на майские праздники в Башкирии

Также в Гострудинспекции напомнили, что для работников, которые будут работать 1 мая, предусмотрена оплата труда в двойном размере. Если вас просят выйти на работу в ваш выходной, необходимо ваше письменное согласие. За трудодень положена двойная оплата или другой день отдыха по вашему выбору.