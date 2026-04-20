Mash: У Лепса диагностировали инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи

У российского певца Григория Лепса диагностировали инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи — артиста мучает кашель. На фоне приема гормональных препаратов у него перестают работать надпочечники, из-за чего приходится отказываться от некоторых выступлений. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.