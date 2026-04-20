Mash: У Лепса диагностировали инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи

У российского певца Григория Лепса диагностировали инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи — артиста мучает кашель. На фоне приема гормональных препаратов у него перестают работать надпочечники, из-за чего приходится отказываться от некоторых выступлений. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, исполнитель проходит курс гормональных инъекций для восстановления голоса. Терапия продлится до полугода, он регулярно колет уколы и делает капельницы. Как отметили авторы материала, это временная мера, необходимая, чтобы Лепс мог петь.
— Двухчасовые сольные концерты даются тяжело — от крупных шоу приходится частично отказываться. Перед каждым выступлением приходится прокапываться и делать гормональные инъекции, чтобы окончательно не сорвать голос на сцене. Параллельно для восстановления связок музыкант занимается онлайн-вокалом с украинским педагогом, — говорится в публикации.
На этом фоне надпочечники перестали вырабатывать гормоны, певец находится под постоянным контролем врачей.
Ранее Mash раскрыл детали райдера Григория Лепса. По их данным, в райдере артиста присутствуют авиабилеты, пятизвездочный отель, а также люксовые автомобили с молчаливым водителем и возможностью курить в салоне. При этом гонорар певца составляет 15 миллионов рублей.