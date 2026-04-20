Севастопольцев предупредили о взрывах

Как сообщил губернатор, в Севастополе собираются провести гранатометание и реактивное бомбометание. Кроме того, в городе-герое запланированы стрельбы. При этом будут применяться различные виды оружия. Ожидается, что эти мероприятия завершатся ориентировочно в 23.00.