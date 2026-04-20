Севастопольцев предупредили о взрывах

В понедельник, 20 апреля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о неоднократных взрывах. Об этом глава города-героя сообщил в своем Telegram-канале.
Флот проведет профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Они пройдут в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мысо Херсонес, Сарыч и Лукулл, Балаклавы, Ласпи, а также Качи.
Как сообщил губернатор, в Севастополе собираются провести гранатометание и реактивное бомбометание. Кроме того, в городе-герое запланированы стрельбы. При этом будут применяться различные виды оружия. Ожидается, что эти мероприятия завершатся ориентировочно в 23.00.
«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», — написал Развожаев.