Минсельхоз: Из региона вывозят элитный семенной картофель для производства фри в сетях быстрого питания

Из Калининградской области в другие регионы России вывозят элитный семенной картофель, который используют для производства фри в сетях быстрого питания. Такие сорта выращивает ГК «Атлантис». Об этом сообщили в региональном Минсельхозе в ответ на информационный запрос Калининград.Ru.
«В регионы вывозится семенной картофель специальных сортов высшей категории — элиты и суперэлиты, который используется исключительно для производства картофеля фри и картофельных долек в сетях быстрого питания», — рассказали в ведомстве.
В Минсельхозе также пояснили, что местные овощеводы используют для выращивания семенной картофель только столовых сортов. «Именно он и идёт в дальнейшем на реализацию в калининградские магазины», — отметили в министерстве. В настоящий момент в регионе фермеры полностью обеспечены семенным материалом по картофелю и овощам, заверили в министерстве.
Ранее в региональном управлении Россельхоза сообщили, что с начала 2026 года из Калининградской области в другие регионы отправили 1,7 тысячи тонн семенного картофеля. Самые большие объёмы поставок приходятся на Курскую, Московскую и Тамбовскую области.
«Атлантис» начал выращивать элитный картофель в 2023 году. Тогда для посадки специальных сортов подготовили 1744 гектара.
«Атлантис» — один из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. В 2014 году компанию выкупили инвесторы из Индии. На территории предприятия в Багратионовском округе работают несколько заводов. Там производят замороженную продукцию из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сухие смеси, панировочные сухари и пшеничную муку. Полуфабрикаты экспортируют в ЕС, Китай, Вьетнам, Индию и другие страны.