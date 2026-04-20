Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсельхоз: Из региона вывозят элитный семенной картофель для производства фри в сетях быстрого питания

Такие сорта выращивает ГК «Атлантис».

Из Калининградской области в другие регионы России вывозят элитный семенной картофель, который используют для производства фри в сетях быстрого питания. Такие сорта выращивает ГК «Атлантис». Об этом сообщили в региональном Минсельхозе в ответ на информационный запрос Калининград.Ru.

«В регионы вывозится семенной картофель специальных сортов высшей категории — элиты и суперэлиты, который используется исключительно для производства картофеля фри и картофельных долек в сетях быстрого питания», — рассказали в ведомстве.

В Минсельхозе также пояснили, что местные овощеводы используют для выращивания семенной картофель только столовых сортов. «Именно он и идёт в дальнейшем на реализацию в калининградские магазины», — отметили в министерстве. В настоящий момент в регионе фермеры полностью обеспечены семенным материалом по картофелю и овощам, заверили в министерстве.

Ранее в региональном управлении Россельхоза сообщили, что с начала 2026 года из Калининградской области в другие регионы отправили 1,7 тысячи тонн семенного картофеля. Самые большие объёмы поставок приходятся на Курскую, Московскую и Тамбовскую области.

«Атлантис» начал выращивать элитный картофель в 2023 году. Тогда для посадки специальных сортов подготовили 1744 гектара.

«Атлантис» — один из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. В 2014 году компанию выкупили инвесторы из Индии. На территории предприятия в Багратионовском округе работают несколько заводов. Там производят замороженную продукцию из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сухие смеси, панировочные сухари и пшеничную муку. Полуфабрикаты экспортируют в ЕС, Китай, Вьетнам, Индию и другие страны.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше