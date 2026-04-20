Красноярский ВК «Енисей» одолел «Нову» в Кубке России

19 апреля волейболисты красноярского «Енисея» в первом матче третьего раунда Кубка России на домашней площадке обыграли «Нову» из Новокуйбышевска (Самарская область). Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23).
Самым результативным игроком в нашей команде стал Виталий Фетцов — на его счету 18 очков. Второй матч пройдет уже сегодня на домашней арене «Енисея».
Победитель поспорит за выход в «Финал шести» с командой «Динамо ЛО».
