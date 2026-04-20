Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ВК «Енисей» одолел «Нову» в Кубке России

Волейболисты красноярского «Енисея» в первом матче третьего раунда Кубка России обыграли «Нову».

Источник: Комсомольская правда

19 апреля волейболисты красноярского «Енисея» в первом матче третьего раунда Кубка России на домашней площадке обыграли «Нову» из Новокуйбышевска (Самарская область). Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23).

Самым результативным игроком в нашей команде стал Виталий Фетцов — на его счету 18 очков. Второй матч пройдет уже сегодня на домашней арене «Енисея».

Победитель поспорит за выход в «Финал шести» с командой «Динамо ЛО».

