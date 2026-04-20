Европейский тур Канье Уэста может не состояться: в чем причина

Европейский тур Канье Уэста оказался под угрозой отмены. Концерты американского рэпера в Польше и Швейцарии уже отменены. Всё больше стран Европы отказываются принимать артиста из-за его прошлых антисемитских заявлений. Об этом пишет The Guardian.
Швейцарский футбольный клуб «Базель» сообщил, что не пустит Канье Уэста на свой стадион «Санкт-Якоб Парк» в июне. Представитель клуба объяснил решение тем, что выступление артиста не соответствует ценностям организации.
В Польше тоже отменили концерт, запланированный на 19 июня 2026 года на Силезском стадионе в Хожуве. Директор стадиона Адам Стржижевски заявил, что мероприятие не состоится по формальным и юридическим причинам.
Министр культуры Польши Марта Ценковская осудила рэпера за пропаганду нацизма. Она отметила, что его высказывания о любви к Гитлеру и продажа футболок со свастикой противоречат ценностям страны, пережившей Холокост. По словам министра, власти готовы запретить въезд нежелательным лицам.
Ранее Канье Уэст отменил выступление в Марселе после протестов местных властей. Великобритания запретила ему въезд на фестиваль Wireless, из-за чего весь фестиваль отменили. В итоге в европейском туре остались только Турция, Нидерланды, Италия, Мадрид и Португалия.