Дуров заявил о дюжине обвинений против него во Франции

Уголовное преследование основателя Telegram во Франции началось с внезапного задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам в связи с отказом Telegram сотрудничать с властями и с содействием (через отсутствие модерации) преступлениям — торговле наркотиками, детской порнографии и мошенничеству. Во время допроса в декабре 2024 года Дуров сообщил полиции, что «осознал всю серьезность обвинений» против Telegram, и подчеркнул: мессенджер не был создан «для преступников», передавала Le Figaro.