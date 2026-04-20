Дуров заявил о дюжине обвинений против него во Франции

Франция при президенте Эмманюэле Макроне использует уголовные расследования для «подавления свободы слова», а находиться там под следствием сравнимо с награждением орденом Почетного легиона, написал основатель Telegram Павел Дуров.
По мнению Дурова, французская прокуратура лишена независимости, поскольку прокуроров назначает и увольняет правительство, судебная полиция также подконтрольна властям.
Так он прокомментировал отказ Минюста США помогать Франции в расследовании дела в отношении предпринимателя Илона Маска.
«Я нахожусь под аналогичным расследованием во Франции: более 12 обвинений, каждое из которых предусматривает до десяти лет тюремного заключения. Горжусь тем, что вместе с Илоном Маском и другими стал мишенью кампании Макрона против цифровых прав», — добавил Дуров.
В публикации CNBC News, на которую сослался Дуров, говорится, что американский Минюст направил французским властям письмо, в котором объяснил отказ в содействии кампании против Маска. В послании говорится, что следователи во Франции используют уголовную систему для регулирования площадки свободного выражения мнений, что противоречит 1-й поправке к Конституции США. Кроме того, утверждается, что просьбы Парижа к Вашингтону — это попытка втянуть последний в политически мотивированное преследование соцсети.
В январе 2025 года французская прокуратура начала расследование после обвинений X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — от депутата французского парламента и от высокопоставленного чиновника. В том же месяце компания отвергла обвинения французских властей, назвав расследование «политически мотивированным». В начале феврале в офис соцсети X пришли с обысками, а Маска вызвали на допрос.
Тогда же Дуров в посте в X назвал Францию уголовно наказывающей все соцсети, которые «предоставляют людям хоть какую-то свободу (Telegram, X, TikTok…)». «Не заблуждайтесь: это не свободная страна», — добавил он.
Уголовное преследование основателя Telegram во Франции началось с внезапного задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам в связи с отказом Telegram сотрудничать с властями и с содействием (через отсутствие модерации) преступлениям — торговле наркотиками, детской порнографии и мошенничеству. Во время допроса в декабре 2024 года Дуров сообщил полиции, что «осознал всю серьезность обвинений» против Telegram, и подчеркнул: мессенджер не был создан «для преступников», передавала Le Figaro.
После нескольких дней под стражей его освободили под залог в размере €5 млн с обязательством дважды в неделю отмечаться в полиции и запретом на выезд из страны. В ноябре прошлого года власти Франции полностью сняли с Дурова ограничения на перемещение.