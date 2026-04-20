В Москве выбрали башкирскую красавицу

Конкурс объединил семь участниц — представительниц башкирской молодежи, обучающихся в ведущих вузах Москвы. В рамках финала девушки продемонстрировали знания национальной культуры, творческие способности, сценическое мастерство и навыки самопрезентации.
По итогам конкурса обладательницей Гран-при «Мәскәү Һылыуҡайы-2026» стала Ленара Султанова из Балтачевского района Башкирии. Она обучается в Российском университете медицины.
Титул I-се «Мәскәү Һылыуҡайы — 2026» присужден Полине Яковлевой из Чишминского района. Полина — студентка Московского государственного института международных отношений МИД России.
Титул II-се «Мәскәү Һылыуҡайы — 2026» получила Лина Хафизова из Уфу. Она учится в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
Мероприятие совместно с Культурным центром «Братеево» при поддержке Ильнура Исламгулова, Фиозы Миндибаевой и Ильфата Амирова организовала Ассоциация студентов и аспирантов Республики Башкортостан. Конкурс прошел при поддержке Полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте РФ. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию башкирского языка, культуры и национальных традиций среди молодежи, проживающей за пределами Республики Башкортостан, а также на поддержку активной студенческой среды.