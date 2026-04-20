В Хабаровском крае будут судить водителя за наезд на подростка и побег

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, обвиняемого в наезде на несовершеннолетнего и оставлении места ДТП — сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, а также прокуратура края.
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем, не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом на проспекте Московском и совершил наезд на 17-летнего подростка, который пересекал проезжую часть. После ДТП водитель покинул место происшествия.
В результате аварии несовершеннолетний получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Прокуратура уточняет, что в ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и возместил потерпевшему моральный вред в размере 600 тысяч рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу.