Надпись «Без срока давности» зажгли в Волгограде

В Волгограде вечером 19 апреля зажгли лампадки в память о жертвах геноцида советского народа в Сталинградской битве. Как сообщили в центре патриотического воспитания «Авангард», акция «Огненные картины войны» состоялась на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва». Участники выложили из свечей-лампадок более двух тысяч огней, изобразив фразу «Без срока давности» и летящих журавлей и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 1 января 2026 года вступили в силу поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 19 апреля официально стал Днем памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.

Фото Центра патриотического воспитания «Авангард».