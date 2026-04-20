Красноярцев зовут на общегородской субботник

В предстоящую субботу, 25 апреля, в Красноярске состоится масштабная общегородская уборка. Принять участие в субботнике приглашаются все желающие: объединиться можно коллективами, найти единомышленников среди соседей с помощью домовых чатов или присоединиться к сообществам активистов.
Напомним, в этом году мероприятие впервые пройдет одновременно на территории всего увеличившегося городского округа. По традиции, будут убирать берега рек, зеленые зоны, а также неблагоустроенные территории и так называемые неразграниченные участки, которые по разным причинам не могут включить в план регулярной городской уборки.
«Поэтому субботники и специальные акции — единственная возможность привести эти места в порядок, — пояснили в мэрии. — Подскажут фронт работы, а также при необходимости помогут с инвентарем и организацией вывоза мусора специалисты районных администраций. Обращаться к ним можно в том числе через социальные сети».
Субботник проходит в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь!», который стартовал в Красноярске с 6 апреля и продлится до 3 мая. В рамках акции еженедельно проводятся санитарные пятницы, экологические игры, мастер-классы и просветительские мероприятия.
«Отметим, в этом году большая общегородская уборка проходит в один день с Всероссийским субботником. Также мероприятие вписано в неделю субботников “Мы за чистоту”, которую проводит общероссийское движение “Экосистема” в рамках нацпроекта “Дети и молодёжь”. Мероприятия будут приурочены к Году единства народов России. Основная цель — объединить жителей страны для формирования экологической культуры и бережного отношения к природе», — рассказали в мэрии.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.