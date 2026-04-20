Почетным донорам Омской области выплатят 19 497 рублей

Звание почетного донора присваивается гражданам, которые безвозмездно сдали кровь и ее компоненты установленное количество раз. Для получения статуса необходимо сдать цельную кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз, либо в определенных сочетаниях кровь и компоненты.