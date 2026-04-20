Почетным донорам Омской области выплатят 19 497 рублей

Почетным донорам России, в том числе жителям Омской области, положена ежегодная денежная выплата. В 2026 году ее размер после индексации составляет 19 497 рублей. Об этом заявила член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
На 1 января 2025 года в Омской области проживает 10 368 человек, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», в том числе 495 доноров имеют звание «Почетный донор СССР». Эти граждане имеют право на меры социальной поддержки как федерального, так и регионального уровня.
«Кроме того, почетным донорам предусмотрены внеочередное оказание медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования, право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а также региональные выплаты», — отметила парламентарий.
На федеральном уровне закреплены меры социальной поддержки, которые действуют на всей территории страны. В отдельных регионах, в том числе в Москве, установлены дополнительные льготы: бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по медицинским показаниям в государственных учреждениях, скидка 50 процентов на оплату коммунальных услуг и приобретение лекарств.
Звание почетного донора присваивается гражданам, которые безвозмездно сдали кровь и ее компоненты установленное количество раз. Для получения статуса необходимо сдать цельную кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз, либо в определенных сочетаниях кровь и компоненты.
В Омской области пункты переливания крови принимают доноров на регулярной основе. Жителям региона, планирующим сдать кровь, рекомендуют предварительно уточнять требования к участникам донации и график работы медицинских организаций. Своевременная подготовка и соблюдение рекомендаций врачей позволяют обеспечивать безопасность как для реципиентов, так и для самих доноров.