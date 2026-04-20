Астану накрыла операция «Перегруз»: сотни машин на штрафстоянке

В Астане проходит операция «Перегруз», цель которой — сохранить дорожную инфраструктуру и повысить безопасность, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы столичного Департамента полиции (ДП), рейдовые мероприятия организованы на улицах города, крупных магистралях, в промышленных зонах и вблизи строительных объектов.

Кроме того, под контроль взяты не только грузовые автомобили, но и легковой транспорт, а также альтернативные средства передвижения.

Особое внимание уделяется фактам несоблюдения требований безопасности при использовании электросамокатов, которые в последнее время получили широкое распространение.

Пресс-служба ДП Астаны

По данным стражей порядка за 20 апреля 2026 года, по результатам проведенных проверок выявлено около 5 тысяч правонарушений.

Из них 126 фактов связаны с использованием электросамокатов. В основном это превышение скорости на тротуарах, создание помех пешеходам и игнорирование правил дорожного движения.

Также за грубые нарушения правил дорожного движения на штрафную стоянку помещено 308 транспортных средств. Среди них — факты управления без документов, несоответствие техническим требованиям и вождение в состоянии опьянения.

Правоохранители призывают жителей и гостей столицы строго соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих.