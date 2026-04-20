В суде рассказали подробности нападения собаки на женщину в Прикамье

С владельцев пса обязали взыскать 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

В суде огласили подробности дела о нападении собаки на жительницу Лысьвы, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Инцидент произошёл в августе 2025 года в сквере «30 лет ВЛКСМ». Собака без намордника набросилась на женщину. Врачи диагностировали у неё открытый перелом правого предплечья со смещением, скальпированную рану головы и множественные ушибы.

Пострадавшая долго лечилась, но полностью восстановиться не смогла. У неё до сих пор не функционирует правая рука, её мучают головные боли, требуется постоянный приём лекарств.

В суде установили, что хозяевами агрессивного пса оказались жители Лысьвы — мужчина и его сожительница. Они не обеспечили должный контроль за питомцем и нарушили правила выгула.

Судья учёл тяжесть травм, степень физических и моральных страданий женщины, её возраст и имущественное положение сторон. Суд постановил взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Также каждый из владельцев заплатит 1 500 рублей госпошлины в местный бюджет.

Решение пока не вступило в законную силу. Ранее прокуратура заявила, что проконтролирует его исполнение.