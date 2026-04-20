Лукашенко дал ответ по реальным итогам выборов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT дал ответ по реальным итогам президентских выборов.
Белорусский лидер подчеркнул, что на президентских выборах голоса за него отдало подавляющее большинство избирателей. Также он обратил внимание на то, что за прошедшее с выборов время рейтинг доверия президенту в Беларуси значительно вырос, о чем говорят различные социологические исследования.
— Это никто (даже наши беглые) не оспаривает. Ни американцы, ни европейцы (не оспаривают. — Ред.), — подчеркнул он.
Лукашенко также рассказал, что власти США пошли на переговоры с Минском по той причине, что им известна реальная картина.
— Они знают, кто реально управляет страной и какова роль этой беглой оппозиции, — указал глава республики.
При этом белорусский президент отметил, что на Западе отдельным силам хотелось бы, чтобы беглая оппозиция имела силу и вернулась в Беларусь. Однако он назвал это слишком самонадеянным.
— Так не будет. Они (власти в США. — Ред.) это понимают, поэтому разговаривают с властью, которая имеет здесь власть, — констатировал президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко сказал, что не думает, что США имеют цель воевать против Беларуси.