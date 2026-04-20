Дороги Нижнего Новгорода обрабатывают против образования льда

По прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет идти снег.

Источник: Нижегородская правда

Дороги Нижнего Новгорода обрабатывают противогололедными материалами. Это помогает избавить проезжую часть от образования корочки льда и сделать вождение более безопасным. Кадры работ можно посмотреть в канале «Нижегородской правды» в MAX.

Напомним, что в понедельник, 20 апреля, Нижний Новгород накрыло снегом. Осадки начались еще ночью и продолжились утром.

По прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет идти снег. Температура воздуха составит ‑1…0 градусов. Как город встретил нежданный снегопад — смотрите в фоторепортаже сайта pravda-nn.ru.