В Новосибирске стартовала неделя интенсивной уборки города

Основная задача — очистить мегаполис от грязи, накопившейся за зиму. В районах города приступили к мойке дорог и тротуаров. Работы ведутся комплексно: сначала порядок наводят на магистралях, затем — на второстепенных дорогах. Используется как спецтехника (вакуумно-подметальные машины), так и ручной труд. Параллельно проводится аварийный и поддерживающий ремонт дорожного полотна. К уборке привлекаются не только штатные рабочие, но и хозяйствующие субъекты, коллективы предприятий, а также сами жители.
Так, общегородской субботник состоится в субботу, 25 апреля. Однако, по словам Максима Кудрявцева, чтобы сделать процесс более удобным для предприятий и организаций, уборку решено растянуть на целую неделю.
«Задача глав районов и профильных департаментов мэрии — создать условия для того, чтобы привести в порядок городские улицы, парки, скверы и дворы к майским праздникам», — подчеркнул градоначальник.
Мэр обратился к новосибирцам с призывом не оставаться в стороне. Он отметил, что именно жители первыми замечают «болевые точки» своих дворов и скверов — где не убрано, где не хватает скамейки или урны.
«Город — это наш общий дом, и то, каким он будет завтра, во многом зависит от нас с вами сегодня, — говорится в обращении мэра. — Когда вы сами берёте в руки грабли или мешок для мусора, вы делаете город не просто чище — вы делаете его по-настоящему своим».
Кудрявцев призвал новосибирцев приходить на субботник 25 апреля с друзьями и близкими, взяв с собой перчатки. Он подчеркнул, что участие в уборке — это не обязанность, но реальный поступок, который поможет быстрее сделать Новосибирск чище, комфортнее и уютнее.
«Давайте вместе превратим Новосибирск в место, где хочется жить», — резюмировал мэр.