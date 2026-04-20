14 см снега выпало в Нижегородской области 20 апреля

Высота снежного покрова в Нижегородской области местами достигает 14 сантиметров. Об этом 20 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Сегодня регион накрыли сильные осадки. В Нижнем Новгороде к непогоде подготовились заранее: в ночь на понедельник на дороги выехала специальная техника, загруженная противогололедными материалами.
По словам синоптика, снежный покров в Рязанской области достигает 12 см, во Владимирской — 3 см. В Мордовии к 20 апреля выпало всего 22 мм осадков, в Ульяновской области — 23 мм.
Ранее в МЧС предупредили нижегородцев о возможных ЧС в связи с непогодой. Жителей и туристов просят воздержаться от поездок на транспорте.