Лепс отменяет концерты — проблемы с дыханием ударили по голосу и бронхам

У 63-летнего певца Григория Лепса выявлена инфекция дыхательных путей с осложнением на бронхи. Из-за состояния здоровья артист вынужден сократить нагрузку и отказаться от масштабных сольных концертов.
По имеющимся данным, ему назначен длительный курс лечения, включающий гормональные инъекции и капельницы. Терапия может занять до полугода, пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что продолжительные выступления даются исполнителю тяжело, поэтому он сосредоточился на коротких форматах — частных мероприятиях и концертах продолжительностью около 40 минут.
Перед выходом на сцену артист проходит дополнительные процедуры, направленные на поддержание голосовых связок. Также он занимается восстановлением вокала под контролем специалиста.
Отмечается, что лечение проходит под наблюдением врачей, поскольку организм тяжело переносит нагрузки.
Ранее певец заявлял о планах усыновить нескольких детей. По его словам, он рассчитывает завершить процедуру в течение нескольких месяцев.
