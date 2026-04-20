«Поезд Победы» стартует с 24 апреля в Нижегородской области

В честь 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.) запустят тематический «Поезд Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Центральное место в составе занимают два раритетных паровоза серии Л, символизирующие бронепоезда, участвовавшие в боевых действиях. Кроме того, в состав включены шесть платформ с образцами военной техники, а также два вагона-теплушки: один с полевой кухней, другой — с экспозицией, воссоздающей быт и обстановку фронтового периода.
Состав отправится из Нижнего Новгорода 24 апреля 2026 года и проследует по всей Горьковской магистрали. Маршрут включает около 30 станций, где будут организованы торжественные мероприятия и праздничные концерты.
Завершится двухнедельный маршрут «Поезда Победы» также в Нижнем Новгороде. В районе Центрального дворца культуры железнодорожников состоится финальный митинг с церемонией возложения цветов к бронепоезду «Козьма Минин».
Стоит напомнить, что в прошлом, 2025 году, аналогичный поезд посетил 11 регионов. Он сделал остановки на 47 станциях, и общее число его посетителей составило около 270 тысяч человек. За две недели «Поезд Победы» преодолел более 3 тысяч километров, израсходовав 44 тонны угля и 150 кубометров воды.