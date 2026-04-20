В аэропорту Екатеринбурга у двух иностранцев изъяли 12 блоков китайских сигарет

В аэропорту Кольцово таможенники изъяли самую крупную в 2026 году партию сигарет.

Источник: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово инспекторы таможенного поста изъяли у двух иностранцев, прилетевших из Пекина, 12 блоков сигарет. Табачная продукция была произведена в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Отмечается, что пассажиры везли китайские сигареты для себя. О правилах таможни они не знали.

— Незнание не освобождает от ответственности. Поэтому в отношении иностранных граждан возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров», — рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.

Примечательно, что изъятая партия пока является самой крупной в 2026 году. По словам Сергея Боровика, с начала года таможенники выявили 17 случаев ввоза сигарет количеством больше разрешенной нормы.