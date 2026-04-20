В аэропорту Екатеринбурга у двух иностранцев изъяли 12 блоков китайских сигарет

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово инспекторы таможенного поста изъяли у двух иностранцев, прилетевших из Пекина, 12 блоков сигарет. Табачная продукция была произведена в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.