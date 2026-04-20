В России сформировали базу данных пациентов с сахарным диабетом

В регистре отражены сведения о лечении, осложнениях и мониторинге глюкозы.

Источник: Клопс.ru

В России начал работать регистр пациентов с сахарным диабетом, содержащий данные о каждом заболевшем и обобщённые показатели. Об этом со ссылкой на правительственный документ пишет РИА Новости в понедельник, 20 апреля.

В базе содержатся сведения о назначенных сахароснижающих препаратах с указанием дозировок и режима приёма. В неё также включены данные об используемых средствах контроля уровня глюкозы, установке инсулиновых помп и датах выявления осложнений.

Отдельный блок посвящён обобщённой статистике. В нём указана доля пациентов, обеспеченных лекарствами и средствами мониторинга уровня сахара в крови.

В регистре также отражены данные о детях от 2 до 17 лет и беременных с диабетом, которые обеспечены системами непрерывного контроля глюкозы. Учитывается и доля пациентов, у которых в течение года не возникало осложнений.

В России всех отказников от прививок соберут в один реестр, чтобы адресно рассказывать им о пользе вакцинации.