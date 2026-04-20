Советскую вывеску «Весна» включили после реставрации в Новосибирске

Общая стоимость реставрационных работ составила около 360−400 тысяч рублей.

Источник: телеграм-канал «Визуальность»

В Новосибирске на перекрестке улиц Советской и Гоголя снова зажглась советская неоновая вывеска «Весна» после того, как ее отреставрировали. Об этом сообщили в телеграм-канале «Визуальность».

Общая стоимость реставрационных работ составила около 360−400 тысяч рублей. Эту вывеску выбрали для восстановления из-за красивой розы, которая на ней изображена.

Работа над вывеской заняла полтора-два года. Стеклянные трубки изготавливали по старинной технологии: их наполняли газом, монтировали и проверяли.