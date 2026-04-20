Главу минсельхоза Новосибирской области отправили в отставку

По данным новосибирского минсельхоза, с начала 2026 года были зафиксированы 42 очага бешенства. Рост заболеваемости им и пастереллезом связывали с погодными условиями: рекордное количество выпавшего снега вызвало бескормицу среди диких животных, те стали выходить к населенным пунктам и контактировали с домашним скотом, который не был вакцинирован, заражая его. В ветслужбе региона причиной вспышек также называли нарушения при ведении личных подсобных хозяйств.