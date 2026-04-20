Главу минсельхоза Новосибирской области отправили в отставку

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников освободил от должности зампреда правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Губернатор объявил о принятом решении на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, отставка связана с «накопившимися сигналами и претензиями». Среди причин он назвал неоперативное доведение мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы развития сельских территорий и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.
«Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных. Объявляю о принятом решении заранее в связи с тем, что блок, за который отвечает Андрей Викторович Шинделов, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода, критически важный», — сказал Травников.
Преемник Шинделова, по утверждению губернатора, будет согласован в четверг, 23 апреля.
С середины февраля в Новосибирской области действует режим ЧС из-за распространения пастереллеза. Первые очаги заболевания были выявлены в Черепановском и Карасукском районах, позже случаи подтвердились и в других районах региона. Травников заявлял, что в Новосибирской области проводятся ветеринарные меры, при этом угрозы для жизни и здоровья населения нет. Животных из очагов заражения изымали и забивали.
Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения (Pasteurella multocida), поражающее сельскохозяйственных и диких животных. Для человека считается малоопасным, случаи заражения редки. Передается через прямой контакт с инфицированными особями, их фекалиями, слюной, кровью. Пастереллезом болеют сельскохозяйственные, домашние и дикие животные, а также птицы, против заболевания есть вакцины.
По данным новосибирского минсельхоза, с начала 2026 года были зафиксированы 42 очага бешенства. Рост заболеваемости им и пастереллезом связывали с погодными условиями: рекордное количество выпавшего снега вызвало бескормицу среди диких животных, те стали выходить к населенным пунктам и контактировали с домашним скотом, который не был вакцинирован, заражая его. В ветслужбе региона причиной вспышек также называли нарушения при ведении личных подсобных хозяйств.
В марте завершилось изъятие животных в очагах пастереллеза. К 24 марта новые случаи заболевания не фиксировались 19 дней. Сейчас идет оформление компенсаций пострадавшим. Предусмотрены единовременные выплаты за скот и социальные выплаты в размере 167 тыс. руб. на члена семьи, которые перечисляются поэтапно в течение девяти месяцев. Всего российские власти выделили около 200 млн руб. на оперативное возмещение ущерба домохозяйствам региона, пострадавшим от распространения пастереллеза.
