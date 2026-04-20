Хабаровский Соцфонд досрочно перечислит детские пособия за май 2026 года

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО в связи с приближающимися майскими праздниками уже 29−30 апреля перечислит детские пособия семьям, которые должны получить их через банк 3 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Досрочно единое пособие получат родители на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего.
Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3-х лет, средства в мае будут перечислены по обычному графику 5-го числа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям так же будет выплачено, как обычно 8 мая.
Выплаты зачисляются на счёт в течение всего дня, утром или вечером. Следующая выплата пособий за май поступит семьям в банки 3 июня по обычному графику.
Родители в Хабаровском крае уже привыкли, что пособия выплачиваются в единый день. Каждое 3-е число поступают средства за прошедший месяц, если они поступают через банк.
Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России. В эти же числа поступят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово. Например, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребёнка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое было оформлено недавно.
Некоторые пособия семьям с детьми устанавливают и выплачивают региональные органы социальной защиты населения и выплачивают их по своему графику.
Проконсультироваться со специалистом Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00).