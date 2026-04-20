А за окном то дождь, то снег: сильные осадки прогнозируют в Хабаровском крае

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на основе анализа данных предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении междугороднего пассажирского транспорта и большегрузной техникипри формировании гололедных явлений. Из-за непогоды могут вводиться изменения в график работы всех видов транспорта, временное приостановление паромов на переправе Ванино-Холмск. Кроме этого повышается риск происшествий при судоходстве.