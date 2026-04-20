А за окном то дождь, то снег: сильные осадки прогнозируют в Хабаровском крае

По информации Дальневосточного УГМС 21 апреля в части северных районов края (Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ульчский, им Полины Осипенко районы) ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами очень сильные, местами метель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Усиление ветра по долинам рек порывами до 15−20 м/с, на побережье порывы 23−28 м/с. На дорогах возможны гололедные явления.
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на основе анализа данных предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении междугороднего пассажирского транспорта и большегрузной техникипри формировании гололедных явлений. Из-за непогоды могут вводиться изменения в график работы всех видов транспорта, временное приостановление паромов на переправе Ванино-Холмск. Кроме этого повышается риск происшествий при судоходстве.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.
И о погоде в Хабаровске:
