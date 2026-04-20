Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали 120 км тайги за три дня

Спасатели за три дня поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых обследовали более 120 км горно-таежной местности, лесных и автомобильных дорог.

Источник: РБК

Спасатели за три дня поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых обследовали более 120 км горно-таежной местности, лесных и автомобильных дорог. Об этом сообщили в группе Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в VK.

Работы продолжались в районе деревни Кутурчин. На снегоходах было пройдено 33 км в районе лога Мальвинка. Результатов поиски не дали, спасатели вернулись в подразделение.

Семья Усольцевых — Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной — пропала 28 сентября в районе поселка Кутурчин во время туристического маршрута к урочищу Буратинка. После обращения знакомого было возбуждено уголовное дело о пропаже. 9 октября сигнал телефона главы семьи фиксировался примерно в 7 км от Кутурчина, однако поиски осложнялись погодными условиями и рельефом. 13 октября массовые поиски с участием волонтеров были завершены, дальнейшие работы продолжили спасатели.

12 ноября при осмотре автомобиля Сергея Усольцева был обнаружен тайник с 600 тыс. руб. 17 ноября поиски семьи были возобновлены.

