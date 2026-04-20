Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали 120 км тайги за три дня

Семья Усольцевых — Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной — пропала 28 сентября в районе поселка Кутурчин во время туристического маршрута к урочищу Буратинка. После обращения знакомого было возбуждено уголовное дело о пропаже. 9 октября сигнал телефона главы семьи фиксировался примерно в 7 км от Кутурчина, однако поиски осложнялись погодными условиями и рельефом. 13 октября массовые поиски с участием волонтеров были завершены, дальнейшие работы продолжили спасатели.