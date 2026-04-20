Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу искусств в Тулуне планируют достроить в 2027 году

В городе обсудили ускорение финансирования и ход строительства социального объекта.

Источник: Пресс-служба облправительства

IrkutskMedia, 20 апреля. В Тулуне и Тулунском районе прошло совещание по социально-экономическому развитию территории с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Во время встречи обсудили вопросы развития инфраструктуры, благоустройства и реализации социальных проектов, включая строительство школы искусств, сообщает пресс-служба облправительства.

Отдельное внимание уделили объектам социальной сферы и состоянию городской инфраструктуры, в том числе вопросам благоустройства территорий и обеспечению устойчивого развития после наводнения 2019 года.

Во время рабочей поездки губернатор посетил строительную площадку школы искусств в Тулуне. На текущий момент готовность объекта составляет 13,5%. На площадке выполнены демонтаж старого свайного поля, устройство нового основания, бетонирование конструкций цокольного и нескольких этажей, а также часть работ по инженерной подготовке здания.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2024−2030 годы при софинансировании Госкорпорации ВЭБ.РФ. На совещании было отмечено, что завершение объекта запланировано на 2027 год. Для соблюдения сроков рассматривается возможность ускорения финансирования уже в текущем году, что позволит нарастить темпы работ на площадке и обеспечить реализацию проекта в установленные сроки.

Напомним, иркутские музыкальные школы, библиотеки и музейные пространства модернизируют в 2026 году. Средства из городского бюджета направят на ремонты, модернизацию систем безопасности и открытие новых библиотек.