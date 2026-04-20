Школу искусств в Тулуне планируют достроить в 2027 году

IrkutskMedia, 20 апреля. В Тулуне и Тулунском районе прошло совещание по социально-экономическому развитию территории с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Во время встречи обсудили вопросы развития инфраструктуры, благоустройства и реализации социальных проектов, включая строительство школы искусств, сообщает пресс-служба облправительства.
Отдельное внимание уделили объектам социальной сферы и состоянию городской инфраструктуры, в том числе вопросам благоустройства территорий и обеспечению устойчивого развития после наводнения 2019 года.
Во время рабочей поездки губернатор посетил строительную площадку школы искусств в Тулуне. На текущий момент готовность объекта составляет 13,5%. На площадке выполнены демонтаж старого свайного поля, устройство нового основания, бетонирование конструкций цокольного и нескольких этажей, а также часть работ по инженерной подготовке здания.
Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2024−2030 годы при софинансировании Госкорпорации ВЭБ.РФ. На совещании было отмечено, что завершение объекта запланировано на 2027 год. Для соблюдения сроков рассматривается возможность ускорения финансирования уже в текущем году, что позволит нарастить темпы работ на площадке и обеспечить реализацию проекта в установленные сроки.
Напомним, иркутские музыкальные школы, библиотеки и музейные пространства модернизируют в 2026 году. Средства из городского бюджета направят на ремонты, модернизацию систем безопасности и открытие новых библиотек.