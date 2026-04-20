Пять глав поселений в ЕАО привлечены к ответственности за нарушения

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского района проверила готовность населенных пунктов к прохождению пожароопасного периода. В ходе выезда эксперты обнаружили серьезные упущения в обеспечении пожарной безопасности на территориях сельских поселений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что местные власти не обеспечили вывоз мусора и уборку сухой растительности, что создает угрозу распространения огня. Также было отмечено ненадлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, что затрудняет работу спецтехники при тушении пожаров.

Меры прокурорского реагирования приняты в отношении глав Ленинского, Биджанского, Дежневского, Бабстовского и Лазаревского сельских поселений.

«По фактам выявленных нарушений внесены представления. Кроме того, инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — уточнили в прокуратуре по ЕАО.

Фактическое приведение территорий в надлежащее состояние находится на контроле районной прокуратуры.

