Пять глав поселений в ЕАО привлечены к ответственности за нарушения.

Прокуратура Ленинского района проверила готовность населенных пунктов к прохождению пожароопасного периода. В ходе выезда эксперты обнаружили серьезные упущения в обеспечении пожарной безопасности на территориях сельских поселений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что местные власти не обеспечили вывоз мусора и уборку сухой растительности, что создает угрозу распространения огня. Также было отмечено ненадлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, что затрудняет работу спецтехники при тушении пожаров.
Меры прокурорского реагирования приняты в отношении глав Ленинского, Биджанского, Дежневского, Бабстовского и Лазаревского сельских поселений.
«По фактам выявленных нарушений внесены представления. Кроме того, инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — уточнили в прокуратуре по ЕАО.
Фактическое приведение территорий в надлежащее состояние находится на контроле районной прокуратуры.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru