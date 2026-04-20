Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект красноярского детского сада вышел в финал престижной архитектурной премии

Эксперты международной архитектурно‑девелоперской премии REPA‑2026 включили проект детского сада в Октябрьском районе Красноярска в число лучших по стране.

На прошлой неделе были объявлены финалисты Международной архитектурно‑девелоперской премии REPA‑2026. В числе лучших — проект детского сада в Октябрьском районе Красноярска. Он вошёл в ТОП‑3 проектов образовательных учреждений страны наряду с концепциями учебных заведений Москвы и Московской области.

Строительство ведет Группа компаний «СтройИнновация» по концессионному соглашению в рамках реализации договора комплексного развития территории по инициативе правообладателя. Сдача дошкольного учреждения запланирована на лето этого года.

Садик создаётся по типовому проекту с соблюдением всех норм качества и безопасности, но с оригинальным архитектурным обликом — он интегрирован в концепцию пяти стихий жилого комплекса «Универс».

Еще одна особенность проекта — уникальный интерьер, который познакомит детей с природным многообразием Красноярского края, его обитателями и климатическими особенностями.

Нестандартные решения реализованы за счёт средств строительной компании.

Победителя премии REPA объявят в июне.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик “Партнер-строй”. erid: 2VfnxxMzxeW.