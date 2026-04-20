Проект красноярского детского сада вышел в финал престижной архитектурной премии

На прошлой неделе были объявлены финалисты Международной архитектурно‑девелоперской премии REPA‑2026. В числе лучших — проект детского сада в Октябрьском районе Красноярска. Он вошёл в ТОП‑3 проектов образовательных учреждений страны наряду с концепциями учебных заведений Москвы и Московской области.
Строительство ведет Группа компаний «СтройИнновация» по концессионному соглашению в рамках реализации договора комплексного развития территории по инициативе правообладателя. Сдача дошкольного учреждения запланирована на лето этого года.
Садик создаётся по типовому проекту с соблюдением всех норм качества и безопасности, но с оригинальным архитектурным обликом — он интегрирован в концепцию пяти стихий жилого комплекса «Универс».
Еще одна особенность проекта — уникальный интерьер, который познакомит детей с природным многообразием Красноярского края, его обитателями и климатическими особенностями.
Нестандартные решения реализованы за счёт средств строительной компании.
Победителя премии REPA объявят в июне.
Реклама. ООО «Специализированный застройщик “Партнер-строй”. erid: 2VfnxxMzxeW.