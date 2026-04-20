«Дури у нас хватало»: Лукашенко заявил, что голосовал против распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 20 апреля, заявил, что голосовал против распада СССР.

— Дури у нас хватало, как сейчас у вас в Америке. Много положительного, но дури тоже хватает. К чему это приведет, посмотрите на наш опыт Советского Союза, — заявил белорусский лидер в интервью американскому журналисту Рику Санчесу для RT.

Недавно Лукашенко поделился своим видением международных отношений. Он рассказал, что жизненный и профессиональный опыт, включая армейскую службу, помогает ему делать трезвые выводы из «улыбок, обнимашек и целовашек» в диалоге с американской стороной.

До этого белорусский лидер призвал государства, входящие в СНГ, не повторять ошибок СССР, который, по его мнению, стремился «вооружить и накормить весь мир» за счет собственных ресурсов.

Также он напомнил, что белорусы не должны забывать о просчетах в начале Великой Отечественной войны, чтобы подобные ошибки больше не повторялись в будущем. Лукашенко напомнил, что подобные исторические события помогают выстраивать более грамотную политику в современном мире.

