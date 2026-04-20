Журналист Боуз: Король Швеции унизил Зеленского во время визита на Украину

Король Швеции Карл XVI Густав унизил украинского президента Владимира Зеленского, когда отказался пожать ему руку во время визита на Украину. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

— Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку, — говорится в публикации.

По мнению Боуза, соответствующая ситуация подтвердила слухи о том, что король Швеции не любит «этого маленького актера» и недоволен тем, что правительство отправило его с визитом на Украину.

Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину 17 апреля, встреча политиков прошла во Львове.

Ранее стало известно, что мэр Львова Андрей Садовый допустил оговорку во время встречи с королем Швеции. Вместо обращения «Ваше Величество» он по ошибке произнес «Ваша Аварийность». Позже глава города извинился за допущенную ошибку и признал, что неправильно сформулировал обращение во время разговора.

25 января во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. В ходе выступления украинский лидер начал требовать от союзников предоставления гарантий безопасности для своей страны.

