Журналист Боуз: Король Швеции унизил Зеленского во время визита на Украину

Ранее стало известно, что мэр Львова Андрей Садовый допустил оговорку во время встречи с королем Швеции. Вместо обращения «Ваше Величество» он по ошибке произнес «Ваша Аварийность». Позже глава города извинился за допущенную ошибку и признал, что неправильно сформулировал обращение во время разговора.