Медведи устроили пир в зоопарке под Омском

Проснувшиеся косолапые с азартом исследовали «супермаркет сюрпризов».

Источник: Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина

В Большереченском зоопарке прошёл день кормления медведей, об этом сообщили в учреждении.

Недавно выбравшиеся из берлог лесные великаны с любопытством принялись осваивать новые развлечения. Для них устроили «медвежий супермаркет сюрпризов» — специальные копошилки, где в природных предметах спрятали зофобасов и мучных червей. Но главным блюдом стал мёд в сотах. Едва почуяв аромат, топтыгины с радостным урчанием устремились к угощению. У каждого косолапого свой гастрономический почерк: бурый Миша Макар с азартом «уничтожает» грецкие орехи целиком, вместе со скорлупой, а Фома действует как истинный гурман — терпеливо выедает ядрышко, отбрасывая скорлупу.

Ранее мы рассказывали, что в Большереченском зоопарке весну встретили все косолапые — последними из спячки вышли Машенька, Фома и Сонечка.